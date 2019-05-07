Источник: пассажиры с вещами существенно не повлияли на скорость эвакуации из горящего SSJ

Источник, близкий к расследованию, во вторник, 7 мая, заявил, что пассажиры, спасавшиеся вместе с вещами из загоревшегося в Шереметьево самолета, не оказали существенного влияния на скорость эвакуации.

Согласно последней информации, пассажиры, которые могли выйти из аварийного самолета, сделали это быстро, передает сегодня РИА "Новости" . Источник подчеркнул, что причины, по которым не эвакуировались погибшие люди, установят в рамках расследования специалисты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые пассажиры пытались спасти свои вещи и препятствовали эвакуации других людей. В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек.