В Киевской области пьяный депутат насмерть сбил двух мужчин

На Украине депутат, который находился за рулём в нетрезвом состоянии, насмерть сбил двоих человек. Авария произошла на трассе между селом Сотниковка и городом Яготином.

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В ДТП в Киевской области попал депутат горсовета Яготина, передаёт РИА Новости. Мужчина, находясь за рулём автомобиля в пьяном виде, выехал на полосу встречного движения, где врезался в проезжающий мимо мотоцикл. Водитель и пассажир мотоцикла – 57-летний мужчина и его 32-летний сын – погибли на месте. Сейчас их тела направили судмедэкспертам.

32-летний депутат задержан, концентрация алкоголя в его крови составила 2,0 промилле.