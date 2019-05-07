Пассажиров петербургского метро эвакуировали из-за электронной сигареты

Пассажиров метро в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за электронной сигареты. В вагоне подземки между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во вторник, 7 мая, произошло задымление.

В пресс-службе петербургского метрополитена подтвердили, что причиной случившегося стала электронная сигарета одного из пассажиров подземки.

Как сообщает сегодня "Росбалт", когда поезд прибыл на станцию "Технологический институт", людей экстренно вывели из вагона. Согласно последним данным, в результате случившегося никто не пострадал. Движение поездов на линии было остановлено на пять минут.