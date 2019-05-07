На юрфаке МГУ рассказали о 24-летнем выпускнике, погибшем в Шереметьево

На юридическом факультете МГУ утром во вторник, 7 мая, рассказали о 24-летнем выпускнике магистратуры Михаиле Зенине, который погиб 5 мая в ходе катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.

Согласно последней информации, Зенин окончил магистратуру с отличием в прошлом году и начал профессиональную карьеру, а также женился. Он всегда был первым в учебе и общественной деятельности. В группе магистратуры в соцсети "ВКонтакте" отметили, что Михаилом гордились на факультете, на него равнялись.

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