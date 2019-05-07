Дети, потерявшие родителей при ЧП в Шереметьево, будут ежемесячно получать компенсацию

Власти Москвы будут каждый месяц выплачивать компенсации детям, потерявших родителей в авиакатастрофе в Шереметьево. Данную информацию предоставили сегодня на сайте мэра и правительства столицы.

Известно, что компенсационные выплаты будут начисляться из городского бюджета. Пока не уточняется, каким будет размер данного пособия.

На портале мэра и правительства Москвы также отмечается, что столичные власти организуют для родственников жертв катастрофы временное размещение и транспорт. Им будет оказана психологическая помощь в процессе подготовки к опознанию тел. Кроме того, столица поможет с организацией похорон погибших москвичей.

Почему сгорел Суперджет 100