В центре Сочи горит жилой дом

В Сочи пожарным удалось эвакуировать 12 человек и спасти одного человека из двухэтажного жилого дома в центре города. Сообщение о пожаре в здании диспетчеры получили в 7:49 утра во вторник, 7 мая.

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Сообщается, что пожар произошёл на Кубанской улице. Прибывшие на место происшествия пожарные сообщили, что в жилом доме горит кровля и второй этаж, площадь пожара составляет 300 квадратных метров, передаёт РИА Новости.

«Организована эвакуация 12 человек и спасен один. Информации о пострадавших не поступало», - рассказали в ГУ МЧС по региону. МЧС России выделило на тушение огня 32 человека, а также семь единиц техники.