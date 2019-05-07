Автомобиль с шестью пассажирами въехал в пруд в Москве

Утром во вторник, 7 мая, в СМИ появилась информация, что в Москве автомобиль с шестью пассажирами влетел в пруд. Согласно последним данным, этот инцидент произошел в столичном районе Свиблово.

Осведомленные источники утверждают, что машина с людьми в салоне въехала в Капустинский пруд, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Отмечается, что инцидент был зафиксирован неподалеку от проезда Нансена. В результате случившегося ни один человек не пострадал. Как сообщает News.ru, водитель и пассажиры смогли выбраться из водоема самостоятельно. Автомобиль находится в 10 метрах от берега пруда.