Женщина упала на рельсы в петербургском метро

На одной из станций метро Санкт-Петербурга на рельсы упала женщина. Согласно последней информации, из-за случившегося в подземке Северной столицы пришлось временно остановить движение поездов.

Поезда в течение двенадцати минут не ходили на "красной ветке" от станции "Нарвская" до станции "Проспект Ветеранов", передает портал ФБА "Экономика сегодня".

Источники отмечают, что пассажирка осталась жива. Женщину удалось оперативно поднять на платформу. На место незамедлительно прибыли медики, которые осмотрели пострадавшую и диагностировали ушиб головы. Выясняется, по какой причине пассажирка упала с платформы.