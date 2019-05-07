Школьница погибла во время отдыха на природе под Красноярском

В Красноярском крае погибла 14-летняя школьница, которая отправилась отдыхать на природу вместе с подругой и приятелем. Компания жарила шашлыки и употребляла спиртное на берегу реки Есауловка.

Согласно последней информации источников, обе школьницы сорвались с обрыва высотой около 30 метров и упали в реку, передает "Свободная пресса".

Одна девушка скончалась на месте от полученных травм, а вторая была доставлена в реанимационное отделение одной из близлежащих больниц. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, данным делом уже занялись следователи. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о возбуждении дела.