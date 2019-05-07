Движение восстановлено на МКАД после аварии, заблокировавшей четыре полосы

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги после аварии, которая заблокировала четыре полосы, восстановили движение. Соответствующую информацию предоставили в департаменте транспорта столицы.

В ночь на вторник, 7 мая, стало известно, что на 41-м километре внешней стороны МКАД случилось дорожно-транспортное происшествие, после которого были закрыты сразу четыре полосы. Подчеркивалось, что затруднения наблюдались при движении от Киевского шоссе до Профсоюзной улицы.