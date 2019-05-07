"Ъ": названа приоритетная версия катастрофы в Шереметьево

В СМИ во вторник назвали доминирующую версию в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Согласно последней информации, речь идет об ошибке пилотов самолета.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отмечала, что подозрения в адрес пилотов возникли из-за их действий при посадке воздушного судна.

Как уточняет сегодня " Коммерсант ", ссылаясь на источники, близкие к расследованию, процесс приземления самолета был затруднен из-за отказа автоматики. Более того, Superjet не израсходовал топливо, вследствие чего садился с максимальной массой, которая создала при приземлении дополнительные трудности. Также отмечается, что летчики превысили путевую и вертикальную скорость снижения лайнера, поэтому произошло жесткое касание шасси взлетно-посадочной полосы. Из-за этого летательный аппарат совершил "отскоки". После второго "отскока" стойки шасси продавили топливные баки, а это в свою очередь стало причиной воспламенения керосина.

Эксперты, опрошенные изданием, также склоняются к мысли о том, что череда ошибок экипажа привела к гибели 41 человека.