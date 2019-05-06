За 10 лет в российских авиакатастрофах погибло 326 человек

Зачастую, в случае гибели экипажа, авиационные комиссии вину списывают на пилотов. В нынешней авиакатастрофе, слава Богу, есть живые свидетели. И кое-кому, похоже, придётся ответить за развал российского самолётостроения.



Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" приводит цитату американских журналистов из "Вашингтон пост", которые накопали цифры по авиакатастрофам. Так, в период с 2008 по 2017 годы, по данным Международной организации гражданской авиации, на российских коммерческих авиарейсах в различных инцидентах погибло 326 человек. За тот же период в США в авиакатастрофах погиб 61 человек.



При этом во всём мире критикуют "Боинги" и "Аэрбасы", а сами конструкторы с нежеланием признают технические огрехи в этих самолётах. И тем более непонятно, в чём причина такой существенной разницы - в 5,35 раза? Почему не делаются выводы и не принимаются меры по обеспечению безопасности полётов? Куда уходят миллиарды рублей, закаченные в авиастроение? Кто ответит за гибель людей? Кто целенаправленно уничтожает отечественной авиастроение? Вероятно, все эти вопросы встанут в ближайшие дни перед ответственными и отвечающими, которые все эти годы были глухи к справедливой критике.



Больше всего наблюдателей возмущает, что официальные лица специальными приёмами пытаются перевести разговор на второстепенные темы, чтобы снизить репутационный ущерб и замять скандал.



