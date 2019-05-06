Москвич убил свою кошку из-за несостоявшегося свидания

Житель Москвы настолько расстроился из-за несостоявшегося свидания, что выбросил свою кошку из окна на восьмом этаже, а затем отправил девушке фотографию животного.

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Девушка рассказала, что познакомилась с 35-летним москвичом через интернет, после чего они договорились о свидании, передаёт РИА Новости. Но девушка не смогла явиться на встречу, о чём и предупредила своего кавалера. В ответ на это разозлившийся мужчина пригрозил, что убьёт свою кошку. Спустя какое-то время девушке пришло сообщение с фотографией мёртвого животного, которое москвич сбросил с восьмого этажа.

В столичном ГУМВД сообщили, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками. В отношении москвича возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.