Путин заслушал последние доклады о катастрофе в аэропорту
6 мая 2019, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе, а также о ходе расследования инцидента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета России (СК РФ) Александра Бастрыкина, главы Министерства транспорта Евгения Дитриха, а также главы Министерства здравоохранения Вероники Скворцовой.
Ранее господин Песков рассказывал, что глава российского государства получает в рабочем режиме все доклады о текущем положении дел и развитии ситуации, сложившейся вокруг трагического крушения Superjet 100.