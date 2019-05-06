//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия 13+

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в аэропорту

6 мая 2019, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в аэропорту

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе, а также о ходе расследования инцидента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета России (СК РФ) Александра Бастрыкина, главы Министерства транспорта Евгения Дитриха, а также главы Министерства здравоохранения Вероники Скворцовой.

Ранее господин Песков рассказывал, что глава российского государства получает в рабочем режиме все доклады о текущем положении дел и развитии ситуации, сложившейся вокруг трагического крушения Superjet 100.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

С дыркой на джинсах

С дыркой на джинсах

Среди фильмов конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля высокое жюри под председательством Ким КиДока призы распределило вполне предсказуемо. Главный отошёл казахам – «Золотого Георгия» взял фильм «Тренинг личного роста», режиссёр – Фархат Шарипов.

//Политика

Петра Порошенко вызвали в Генпрокуратуру на допрос

Петра Порошенко вызвали в Генпрокуратуру на допрос

Петра Порошенко вызвали во вторник, 7 мая, на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Следователи будут беседовать с действующим президентом страны о событиях на Майдане в 2014 году.

//В мире

Зеленский продолжит курс Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, - сообщили в штабе

Зеленский продолжит курс Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, - сообщили в штабе

Представитель штаба Зеленского заявил , что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС. По его словам, это не должно быть никаким сюрпризом.

//В мире

В Кремле прокомментировали информацию о возможном визите Мадуро в Россию

В Кремле прокомментировали информацию о возможном визите Мадуро в Россию

В понедельник, 6 мая, в Кремле прокомментировали информацию о готовящемся визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро на экономический форум в Санкт-Петербург. Ранее эти данные появились в СМИ.

//Армия

Украинская военнослужащая потеряла сознание во время речи Порошенко

Украинская военнослужащая потеряла сознание во время речи Порошенко

На Украине в Донецкой области во время выступления действующего президента страны Петра Порошенко перед военными одна из военнослужащих потеряла сознание. «И так бывает», - прокомментировал Порошенко случившееся.

//Новости СМИ2

//Политика

Запад в ловушке у незападных стран: узел противоречий затягивается

Запад в ловушке у незападных стран: узел противоречий затягивается

В апреле − мае 2019 г. проявились несколько тенденций мирового развития, говорящих о формировании полицентричного мира и сулящих возможности «обуздать» американские претензии на глобальное доминирование.

//В мире

Герцогиня Меган стала матерью

Герцогиня Меган стала матерью

Днем в понедельник, 6 мая, стало известно, что герцогиня Сассекская Меган впервые стала матерью. Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что у супруги британского принца Гарри начались схватки.

//Шоу-бизнес

Татьяна Васильева будет настаивать на эксгумации тела Ирины Цывиной

Татьяна Васильева будет настаивать на эксгумации тела Ирины Цывиной

Недавняя смерть 55-летней актрисы Ирины Цывиной, последней жены Евгения Евстигнеева, вызвала много вопросов в ее окружении. Есть предположения, что из жизни она ушла не по своей воле.

//Общество

Выложен гороскоп для трех знаков зодиака, которым принесет счастье май 2019 года

Выложен гороскоп для трех знаков зодиака, которым принесет счастье май 2019 года

Специалисты в области астрологии назвали три знака зодиака, которым принесет счастье наступивший месяц. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в российском интернет-сегменте.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//В мире

Латвия хотела купить самолеты Sukhoi Superjet

Латвия хотела купить самолеты Sukhoi Superjet

В 2015 году самолеты Sukhoi Superjet собиралась купить латвийская национальная компания airBaltic. Латвия отказалась от этой идеи. Был громкий скандал. Почему же Латвия ы 2015 году не купила российские самолеты?

//Экономика

Видимость борьбы

Видимость борьбы

Уважаемые читатели «Аргументов недели»! Мы рады представить вам нашу рубрику «Взгляд Поклонской и Соловьёва», в которой собираемся говорить о том, что волнует людей. Будем делать это интересно. Приглашая к обсуждению острых вопросов, будем рады обратной связи с читателями

//Экономика

Дачи – новая нефть

Дачи – новая нефть

С 2019 г. вступили в силу новые правила по уплате налогов за дачную недвижимость. К началу апреля уровень предложения дач вырос в сравнении с 1-м кварталом 2018-го на 22%. Граждане не хотят платить за сарай. Специалисты полагают, что на рынке наблюдается только 1-я волна продаж

//Общество

Жители Москвы обустраивают гаражи для жилья

Жители Москвы обустраивают гаражи для жилья

Жители столицы нашли выход из проблемы с дорогостоящим жильём и начали перебираться жить в гаражи. Один из жителей гаражного кооператива рассказал, как ему живётся в «машиноместе».

//Общество

Сталин против победителей

Сталин против победителей

Нынешний школьник-скрепоносец и не поверит, что после Парада Победы в июне 1945 г. власть постаралась о теме войны забыть. С 1947 г. 9 мая стал обычным рабочим днём вплоть до 1965-го. Парад не проводился. Могила Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены появилась лишь в 1967 г.

//Общество

Если бы «Роллс-Ройс» делал кухни…

Если бы «Роллс-Ройс» делал кухни…

В российской глубинке есть производства, которыми может гордиться страна. Одно из таких – мебельная фабрика «Джулия Новарс». Пусть «италообразное» название не смущает, это отечественный производитель с мировым именем. Возглавляет его основатель и гендиректор Александр Варанкин

//Общество

Сможет ли Иран перекрыть Ормузский пролив?

Сможет ли Иран перекрыть Ормузский пролив?

Американцы продолжают свою "мудрую" политику в отношении Ирана. Вашингтон объявил часть армии этого государства – КСИР «террористической организацией». Как сказал бы польский писатель-сатирик Станислав Ежи Лец, «иногда ты думаешь, что достиг дна, но тут снизу постучали».

//Общество

Могила Юлии Началовой подвергается мародерству

Могила Юлии Началовой подвергается мародерству

C могилы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище стали пропадать свечи и игрушки. Кроме того, посетители заметили, что с принесенных поклонниками цветов неизвестные срезают головки.

//Общество

Деньги есть, держаться не надо, если сэкономить

Деньги есть, держаться не надо, если сэкономить

Представлять Карена Шахназарова – дело неблагодарное. Одни его знают как режиссёра («Курьер», «Палата №6») и директора «Мосфильма», другие – как участника политических шоу. И это не случайно. Если раньше единственной страстью Шахназарова было кино, то сегодня – политика.

//Политика

Лондон начинает новые «Опиумные войны» против Китая?

Лондон начинает новые «Опиумные войны» против Китая?

Английские СМИ забыли про Россию и набросились на Китай. Особо усердствуют рупор консерваторов – газета The Times и хорошо известный в нашей стране русофоб Эдвард Лукас. Ещё недавно он не мог заснуть без ежедневного пасквиля в сторону Москвы, но теперь резко изменил повестку

//Политика

Конкурс «Хочу в начальники» продолжается

Конкурс «Хочу в начальники» продолжается

Говорят, грядёт очередное весеннее обострение у желающих стать председателем правительства. По слухам, главным претендентом на замещение должности председателя остаётся А. Вайно, руководитель администрации президента России. Следом за ним – К. Чуйченко, зам Медведева

//live

Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!

Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия в Шереметьево. О возможных причинах очередной авиатрагедии размышляет заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед ТОЛБОЕВ...

//Политика

Зачем Грудинин «разбудил лихо»

Зачем Грудинин «разбудил лихо»

Один из участников президентских выборов минувшего года коммунистический миллионер Павел Грудинин должен был стать депутатом Госдумы. Взамен ушедшего депутата-академика РАН Жореса Алфёрова. Но избирательная комиссия Эллы Памфиловой  не дала фракции КПРФ этого сделать.

//Политика

Европа прощается с Трампом и США

Европа прощается с Трампом и США

В кругах российских специалистов по современному Китаю обсуждается недавний визит китайского лидера Си Цзиньпина в Италию и Париж. 23 марта товарищ Си встретился с премьер-министром Италии Дж. Конте. А 26 марта – в Париже с президентом Франции Э. Макроном, канцлером ФРГ А. Меркель...

//Общество

Чем сталинская экономика отличалась от современной

Чем сталинская экономика отличалась от современной

И снова праздник Победы! Казалось бы, уже не осталось секретов, за счёт чего мы победили объединённую Гитлером Европу. Известны количество жертв и ход великих сражений тех лет. Остался за скобками только один вопрос – как экономика страны, разрушенная Гражданской войной, всего за 20 лет смогла восстановиться и дать возможность победить в Великой Отечественной войне? Чем «сталинская» экономика отличается от нынешней?

//Происшествия

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в аэропорту

Путин заслушал последние доклады о катастрофе в аэропорту

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе, а также о ходе расследования инцидента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

//Политика

Саакашвили рассказал, чем хочет заниматься на Украине

Саакашвили рассказал, чем хочет заниматься на Украине

Михаил Саакашвили признался, с какой целью хочет вернуться на Украину. По его словам, он не претендует на государственную должность, но хочет «консультировать молодёжь».

//Культура

В посольстве РФ отреагировали на запрет Лепсу въезда в Литву

В посольстве РФ отреагировали на запрет Лепсу въезда в Литву

Посольство Российской Федерации, расположенное в Литве, назвало недавнее решение Министерства внутренних дел республики о запрете на въезд в страну певцу Григорию Лепсу абсурдным.

//Новости партнеров

//Общество

Девушка погибшего бортпроводника рассказала о его мечте

Девушка погибшего бортпроводника рассказала о его мечте

Вечером воскресенья, 5 мая, в аэропорту Шереметьево в результате аварийной посадки самолета Superjet 100, вылетевшего из Москвы в Мурманск, загорелся фюзеляж лайнера. Среди погибших есть один бортпроводник — Максим Моисеев.

//Армия

Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе

Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе

Новым командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал Александр Сырский. Об этом в понедельник сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область.

//В мире

Кейт Миддлтон задумалась о четвёртом ребёнке

Кейт Миддлтон задумалась о четвёртом ребёнке

В то время, как супруга принца Гарри Меган Маркл ожидала своего первенца, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы стать матерью в четвёртый раз.

//Общество

Пилот–инструктор: Трагедии в Шереметьево можно было избежать

Пилот–инструктор: Трагедии в Шереметьево можно было избежать

Одной из версий катастрофы в Шереметьево является недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров. Об этом говорит Следственный комитет.

//Общество

Шереметьево разыскивает иронизирующих над катастрофой Superjet 100 людей

Шереметьево разыскивает иронизирующих над катастрофой Superjet 100 людей

В Сети появилось видео с комментариями людей, обсуждающими авиакатастрофу в аэропорту Шереметьево. На видео мужчины смотрят запись пожара в самолете Superjet и отпускают циничные замечания.

//В мире

Курс новоизбранного президента Украины на евроинтеграцию назвали утопией

Курс новоизбранного президента Украины на евроинтеграцию назвали утопией

В штабе Владимира Зеленского заявили о продолжении курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом говорит телеканал NewsOne.

//Новости СМИ2

//Туризм

Украинский депутат отдохнул с женой в Крыму

Украинский депутат отдохнул с женой в Крыму

Украинский депутат Нестор Шуфрич на майские праздники решил отдохнуть вместе с супругой, причём не где-нибудь, а в Крыму. Депутат Рады даже опубликовал в соцсети фотографии с полуострова.

//Здоровье

Две повышающие вероятность сердечных болезней бытовые привычки определили ученые

Две повышающие вероятность сердечных болезней бытовые привычки определили ученые

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что люди, привыкшие не завтракать полноценно и проводящие много времени перед телевизором, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых недугов.

//Хайтек

Куда уходит счастье?

Куда уходит счастье?

Специалисты из университетов Сан-Диего и Джорджии задались вопросом, счастливы ли современные школьники и какие факторы влияют на данное состояние подростков. Результаты исследований удручают.

//Происшествия

Пассажир SSJ заявил, что видел две молнии, ударившие в один из двигателей

Пассажир SSJ заявил, что видел две молнии, ударившие в один из двигателей

Мэр Североморска Владимир Евменьков, летевший в минувшее воскресенье, 5 мая, на самолете Sukhoi SuperJet 100, рассказал, что видел две молнии, которые ударили в правый двигатель воздушного судна.

//Общество

Последний из клана генеральных

Последний из клана генеральных

28 апреля ушёл из жизни Генрих Новожилов. Было твёрдое ощущение – Генрих Васильевич, Дважды Герой Социалистического труда, как киношный Горец, будет с нами вечно. Как однажды о нём сказал генеральный конструктор «Ильюшина» Николай Таликов – он самый дисциплинированный и пунктуальный сотрудник.

//Происшествия

В центре Москвы произошло ДТП с тремя автомобилями

В центре Москвы произошло ДТП с тремя автомобилями

Днем в понедельник, 6 мая, в центре Москвы случилось дорожно-транспортное происшествие с тремя автомобилями. Информацию предоставили ранее сегодня в столичном Центре организации дорожного движения.

//Новости МирТесен

//Общество

Названа самая красивая замужняя женщина страны

Названа самая красивая замужняя женщина страны

Титул самой красивой замужней женщины "Миссис Хрустальная корона России – 2019" получила 32-летняя жительница Йошкар-Олы Ольга Попова. Женщина долгое время не соглашалась на участие в конкурсе из-за неуверенности.

//В мире

СМИ сообщают, что у жены принца Гарри начались схватки

СМИ сообщают, что у жены принца Гарри начались схватки

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что супруга британского принца Гарри в ближайшие часы станет матерью. Согласно последним данным, сегодня рано утром у герцогини Меган начались схватки.

//Происшествия

Выпускник кадетской школы погиб в аэропорту Шереметьево, спасая пассажиров самолета

Выпускник кадетской школы погиб в аэропорту Шереметьево, спасая пассажиров самолета

Выпускник кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой Максим Моисеев погиб в аэропорту Шереметьево, спасая пассажиров горящего самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот".

//Общество

Заслуженный пилот России заявил, что подготовку летного состава гражданской авиации нужно изменить

Заслуженный пилот России заявил, что подготовку летного состава гражданской авиации нужно изменить

Заслуженный пилот России после катастрофы в аэропорту Шереметьево заявил, что нынешнюю систему подготовки пилотов следует изменить. Юрий Сытник считает, что необходимо больше внимания уделять тренировкам на аэродромах.

//Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в США возросло до трех

Число жертв взрыва на химзаводе в США возросло до трех

Три человека погибли, один человек пропал без вести в результате взрыва на химическом заводе в Уокигане, штат Иллинойс. Об этом сообщает телеканал Foxnews со ссылкой на пожарную службу.

//Происшествия

На северо-востоке Москвы ограбили машину инкассаторов

На северо-востоке Москвы ограбили машину инкассаторов

В понедельник на северо-востоке Москвы ограбили машину инкассаторов. Сотрудники полиции ищут иномарку с фрагментом номера Краснодарского края, на которой, предположительно, скрылись злоумышленники.

//Здоровье

Быстрый способ омоложения организма посоветовал зарубежный кардиолог

Быстрый способ омоложения организма посоветовал зарубежный кардиолог

Врач Аниш Бхува представил результаты исследования, свидетельствующие о том, что у людей, которые занимались бегом в рамках подготовки к Лондонскому марафону, снизился биологический возраст артерий.

//Происшествия

В катастрофе в аэропорту Шереметьево погибли трое москвичей

В катастрофе в аэропорту Шереметьево погибли трое москвичей

Трое москвичей погибли после аварийной посадки и последующего возгорания самолете SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Данную информацию в понедельник предоставил мэр столицы Сергей Собянин.

//Общество

Малыш, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, завершил курс реабилитации

Малыш, спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске, завершил курс реабилитации

В понедельник, 6 мая, стало известно, что годовалый Ваня Фокин, который был спасен из-под завалов дома в Магнитогорске после взрыва, завершил курс реабилитации в одной из больниц Челябинска.

//Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева возмутилась, что ее 4 часа продержали в самолете после трагедии в Шереметьево

Жена Игоря Николаева возмутилась, что ее 4 часа продержали в самолете после трагедии в Шереметьево

Супруга композитора и певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова возмутилась, что ее держали 4 часа в самолете из-за трагедии в московском аэропорту Шереметьево. Певицу осудили пользователи сети.

//Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо через 8 месяцев вышла из комы

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо через 8 месяцев вышла из комы

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза. Но о полном выздоровлении 55-летней певицы говорить еще пока рано, сообщил продюсер Андрей Разин, который дружит с Ниной много лет.

//Общество

Члены экипажа сгоревшего "Суперджета" поделились подробностями происшествия

Члены экипажа сгоревшего "Суперджета" поделились подробностями происшествия

Члены экипажа самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" рассказали о подробностях ЧП, которое произошло накануне вечером, 5 мая. Лайнер загорелся с пассажирами на борту во время жёсткой посадки в аэропорту Шереметьево.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Осторожно, "Суперджет". Российский лайнер поражает своей статистикой, или почему от него отказываются иностранцы
2

Пять миллионов человек посмотрели видео Натальи Поклонской на песню «От героев былых времен»
3

В аэропорту Шереметьево при заходе на посадку разбился самолёт
4

Ролик из горящего самолета. Пассажиры сняли видео из салона "Суперджета" во время посадки. На борту паника
5

"Гарик, ты - не Бульдог. Ты - Жалкая Собака Харламов", обратилась скандальная блогерша к популярному комику

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры