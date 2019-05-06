Путин заслушал последние доклады о катастрофе в аэропорту

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе, а также о ходе расследования инцидента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета России (СК РФ) Александра Бастрыкина, главы Министерства транспорта Евгения Дитриха, а также главы Министерства здравоохранения Вероники Скворцовой.

Ранее господин Песков рассказывал, что глава российского государства получает в рабочем режиме все доклады о текущем положении дел и развитии ситуации, сложившейся вокруг трагического крушения Superjet 100.