Пассажир SSJ заявил, что видел две молнии, ударившие в один из двигателей
6 мая 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
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6 мая 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
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Пассажир SSJ заявил, что видел две молнии, ударившие в один из двигателей
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