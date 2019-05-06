Пассажир SSJ заявил, что видел две молнии, ударившие в один из двигателей

Мэр Североморска Владимир Евменьков, летевший в минувшее воскресенье, 5 мая, на самолете Sukhoi SuperJet 100, рассказал, что видел две молнии, которые ударили в правый двигатель воздушного судна.

Евменьков, сидевший возле иллюминатора, сообщил, что самолет вошел в грозовой фронт, а через некоторое время в один из двигателей ударили сразу две молнии. Мэр Североморска уточнил, что слышны были два громких удара, однако двигатель не загорелся, передает РИА "Новости"

По словам политика, у всех пассажиров посуровели лица, однако никто не паниковал. После этого командир воздушного судна объявил, что по техническим причинам самолет возвращается в аэропорт вылета.