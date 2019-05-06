Число жертв взрыва на химзаводе в США возросло до трех

Три человека погибли, один человек пропал без вести в результате взрыва на химическом заводе в Уокигане, штат Иллинойс. Об этом сообщает телеканал Foxnews со ссылкой на пожарную службу. В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе, трое погибших

Один из раненых скончался в госпитале, тела еще двоих человек ранее были обнаружены на месте ЧП. В настоящий момент продолжаются поиски еще одного пострадавшего, пишет агентство ТАСС.

Предприятие AB Specialty Silicones расположено в 64 км севернее Чикаго. По словам начальника городской пожарной службы Стивена Лензи, пока еще слишком рано говорить о причинах произошедшего.

Ранее АН сообщали о взрыве на химическом заводе в Пермском крае в цехе по производству аммиака. В пресс-службе МЧС РФ в понедельник сообщили, что в результате случившегося погибли три человека.