В катастрофе в аэропорту Шереметьево погибли трое москвичей
6 мая 2019, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Трое москвичей погибли после аварийной посадки и последующего возгорания самолете SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Данную информацию в понедельник предоставил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник назвал случившееся в Шереметьево "ужасной трагедией" и добавил, что среди 41 погибшего – трое жителей Москвы. Собянин на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" отметил, что посетил пострадавших, которые находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Кроме того, мэр Москвы побеседовал с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым, который помогал эвакуировать пассажиров и до последней минуты оставался на борту воздушного судна.