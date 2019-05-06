В катастрофе в аэропорту Шереметьево погибли трое москвичей

Трое москвичей погибли после аварийной посадки и последующего возгорания самолете SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево. Данную информацию в понедельник предоставил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник назвал случившееся в Шереметьево "ужасной трагедией" и добавил, что среди 41 погибшего – трое жителей Москвы. Собянин на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" отметил, что посетил пострадавших, которые находятся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Кроме того, мэр Москвы побеседовал с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым, который помогал эвакуировать пассажиров и до последней минуты оставался на борту воздушного судна.

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