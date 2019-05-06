На Алтае мужчина убил жену, переодел в свадебное платье и умер

В Следственном комитет РФ возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, супруг которой нанёс ей несколько ножевых ранений, потом переодел в свадебное платье и покончил жизнь самоубийством. По данным ведомства, инцидент произошёл 30 апреля.

Сообщается, что в Рубцовске 70-летний мужчина в порыве ревности нанёс два ножевых ранения в области шеи своей 30-летней супруге. Девушка скончалась на месте.

"После убийства мужчина позвонил соседке и сообщил о случившемся, попросив вызвать сотрудников полиции. Затем он переодел супругу в свадебное платье и с целью самоубийства причинил себе несколько ножевых ранений", - сказано в сообщении, передаёт РИА Новости.

По приезду сотрудников полиции мужчина находился в тяжёлом состоянии и был оперативно госпитализирован, где он через некоторое время скончался.

Следователи продолжают расследование для выявления обстоятельств происшествия.

У супругов осталась десятилетняя дочь, которую передали родной бабушке.