Жительница Мурманской области, не полетевшая на роковом SSJ, рассказала о своем предчувствии

Жительница Мурманской области Алена Медведева рассказала, что должна была лететь на самолете, который накануне сгорел в Шереметьево. У женщины было плохое предчувствие, поэтому она поменяла билет.

Алена призналась, что планировала вернуться в Мурманск в воскресенье, но потом передумала. Оказалось, что у Медведевой было предчувствие, что она не полетит 5 числа. Она согласовала с начальством дополнительный выходной день в счет отпуска и не села в роковой самолет.