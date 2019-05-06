Пять жителей Подмосковья погибли в авиакатастрофе в Шереметьево

В катастрофе самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево погибли пять жителей Подмосковья. Соответствующую информацию в понедельник, 6 мая, предоставили в региональном правительстве.

Подчеркивается, что в трагедии, которая произошла вечером в минувшее воскресенье, погиб 41 человек – пятеро из них были жителями Московской области, передает РИА "Новости"

Ранее стало известно, что родственникам погибших жителей Подмосковья власти Московской области выплатят по 2 миллиона рублей. Близким погибших из других регионов выплатят по 1 миллиону рублей. Всем пострадавшим в катастрофе предоставят матпомощь в размере до 500 тысяч рублей.