В сознание пришла женщина, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево

В сознание пришла женщина, пострадавшая в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево и находящаяся в крайне тяжелом состоянии. В ходе ЧП в столичной авиагавани в минувшее воскресенье погиб 41 человек.

Глава Национального исследовательского института имени А. В. Вишневского Минздрава России Амиран Ревишвили отметил, что речь идет о пациентке, которая находится на искусственной вентиляции легких. Женщина получила ожоги 15 процентов поверхности тела, ожоги дыхательных путей, а также ушибы.

Ее состояние оценивается как крайне тяжелое, однако она пришла в сознание, начала кивать головой и поддерживать контакт с медиками, передает ТАСС.