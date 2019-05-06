Под Краснодаром, врезавшись на электросамокате в иномарку, погиб подросток

Инцидент произошел около 19 часов в одном из жилых районов аула. При столкновении с иномаркой 14-летний парень получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В ведомстве отметили, что парень передвигался на электросамокате без средств индивидуальной защиты.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем легкового автомобиля находилась 31-летняя женщина. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.