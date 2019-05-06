СК: На Ставрополье произошёл пожар в жилом доме

В понедельник, 6 мая, в Железноводске в одном из многоквартирных домов произошел хлопок бытового газа с последующим возгоранием. По данным источника, из здания было эвакуировано 70 человек, погибших нет.

"Установлено, что пожар начался в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Произошло обрушение лестничной клетки между первым и вторым этажами дома, имеются повреждения остекления и стены здания на первом этаже", - сказано в сообщении на сайте Следкома РФ.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадали 11 человек , из них пять являются детьми. Все оперативно доставлены в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей".

На территории работают следователи и криминалисты, ведётся тщательная проверка для выявления деталей инцидента.