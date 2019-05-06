Самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске

Утром в понедельник, 6 мая, в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Соответствующую информацию предоставил осведомленный источник в диспетчерских службах.

Речь идет о самолете авиакомпании "Нордстар". Согласно последним данным, в результате случившегося ни один человек не пострадал.

В настоящий момент на месте инцидента работают специалисты, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, передает сегодня РИА "Новости"

Ранее стало известно о ЧП с самолетом в московском аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек.