Тела 17 жертв ЧП в аэропорту Шереметьево извлечены из самолета

Утром в понедельник, 6 мая, стало известно, что тела 17 погибших в ЧП с SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево извлекли из самолета. 12 погибших уже доставлены в морг судмедэкспертизы Москвы.

Информацию об извлечении из салона самолета 17 тел сегодня предоставили в экстренных службах столицы, передает РИА "Новости"

Ранее сегодня стало известно, что в НИИ Склифосовского доставили еще троих пострадавших в ЧП с самолетом, они находятся под присмотром врачей.

В результате жесткой посадки и возгорания воздушного судна в столичном аэропорту погиб 41 человек.