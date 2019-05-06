Погибший в Шереметьево бортпроводник пытался спасти пассажиров

Бортпроводник сгоревшего Суперджета Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера SSJ- 100 для спасения пассажиров. Трагедия произошла накануне вечером, 5 мая.

"Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела", - рассказал источник в авиакругах ТАСС.

Собеседник добавил, что бортпроводник до последнего пытался помочь пассажирам покинуть самолёт и погиб.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на самолёте SSJ- 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Почему сгорел Суперджет 100