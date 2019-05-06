Авиакатастрофа в аэропорту Шереметьево: что случилось с горевшим Sukhoi Superjet

5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку загоревшийся в воздухе самолет Sukhoi Superjet 100. В результате пожара погиб 41 человек. В распоряжение «Аргументов недели» поступил материал, в котором перечислены версии трагического инцидента от источников из авиационной сферы. Некоторые из них были очевидцами случившегося.

Один из источников сообщил, что вскоре после вылета в самолет ударила молния, вследствие чего отказала вся компьютерная система и автопилот. Экипаж принял решение незамедлительно вернуться на базу.

Перед приземлением пилоты не сбросили топливо, из-за чего авиалайнер был перегружен и не соответствовал принятым посадочным нормам. По этой причине при контакте со взлетно-посадочной полосой Sukhoi Superjet подпрыгнул и затем поднялся на несколько метров, после чего вернулся на землю. Из-за жесткой посадки самолет завалился на правый бок, двигатели оторвало при контакте с землей. Так как топлива было много, пожар вспыхнул за несколько секунд.

До момента остановки лайнер уже горел критическое для авиации время. По словам очевидцев, пассажиры, находившиеся в хвосте салона, оказались заблокированы в своих креслах, так как сидевшие впереди люди стали активно доставать ручную кладь.

Наземные службы сообщили, что по трапу эвакуировались только 42 человека. Последними покинули кабину самолета пилоты. В целом эвакуация заняла 55 секунд.

Согласно данным альтернативного источника, причиной трагического инцидента послужила неисправность электросистемы. Бортпроводники, совершающие регулярные рейсы на Sukhoi Superjet, также склоняются к этой версии, так как в повседневной эксплуатации самолет является ненадежным и часто ломается.

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