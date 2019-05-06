Еще трое пострадавших в ЧП с самолетом в Шереметьево поступили в НИИ Склифосовского

Минувшей ночью в московский НИИ Склифосовского поступили еще трое пострадавших в ЧП в столичном аэропорту Шереметьево. Данную информацию предоставили в столичном департаменте здравоохранения.

Врачи медучреждения провели полную диагностику состояния пациентов. Сейчас пострадавшие находятся в отделении реанимации ожогового центра. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести, передает РИА "Новости"

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", который следовал из Москвы в Мурманск, накануне вечером экстренно вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку. Пилоту удалось посадить воздушное судно со второй попытки из-за неблагоприятных погодных условий. В ходе посадки у летательного аппарата подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.