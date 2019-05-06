В понедельник, 6 мая, на месте жесткой посадки самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево обнаружено несколько "черных ящиков". Однако, два самописца рейса Москва-Мурманск пока найти не удалось, - сообщает kp.ru.

Сотрудники экстренных служб уже обследовали территорию и обломки сгоревшего самолёта. Из салона авиалайнера извлечены тела всех погибших.

Напомним, что трагедия произошла накануне вечером, 5 мая. Пассажирский самолёт вылетал из Москвы в Мурманск. Всего на борту лайнера находились 78 человек - пассажиры и члены экипажа. В результате возгорания "Суперджета" погиб 41 человек, 33 выжили, пятеро из них находятся в больницах.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Почему сгорел Суперджет 100