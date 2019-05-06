Землетрясение произошло у берегов Филиппин

В геологической службе Соединённых Штатов сообщили, что недалеко от берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным ведомства, первые подземные толчки зафиксированы в понедельник утром по московскому времени.

Эпицентр располагался на северном побережье острова Лусон в провинции Северный Илокос к юго-западу в 67 километрах от города Лаоаг, - сообщает РИА Новости.

Очаг находится на глубине более 40 километров.

Более подробная информация о пострадавших и о причине происшествия пока неизвестна.