В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в Шереметьево

В НИИ Вишневского рассказали о троих пострадавших в результате трагедии в столичном аэропорту Шереметьево. Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Аэрофлот вернулся в аэропорт спустя 28 минут полёта из-за возгорания.

Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

В Центре хирургии им. Вишневского рассказали, что ожидают троих пострадавших: двух женщин и мужчину, передаёт РИА Новости. «Две женщины с ожогами дыхательных путей, процентов 15-20 ожог поверхности тела, один мужчина 30 лет, он в ясном сознании», - рассказал директор центра Амиран Ревишвили.

На данный момент сообщается о 13 погибших, точное число пострадавших до сих пор не известно.