Эксперт засомневался, что самолёт загорелся от удара молнии

Эксперт высказал сомнения касательно того, что причиной возгорания самолёта мог стать удар молнии. По словам Вадима Лукашевича, современные самолёты снабжены особой системой.

«Самолеты рассчитаны на попадание молний, они снабжены молниезащитой. Самолеты летают в грозовых фронтах и за один полет могут "собрать" несколько молний. Нормальный самолет этого даже не заметит. У всех имеется система слива статического электричества. Да, возможен выход из строя каких-то приборов, но это не катастрофа», - рассказал Лукашевич.

При этом он допускает, что система защиты могла не сработать, а удар молнии в таком случае стал причиной короткого замыкания, ставшего причиной пожара, передаёт РИА Новости.