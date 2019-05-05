Загоревшийся самолёт Аэрофлота проходил техобслуживание в прошлом месяце

Загоревшийся самолёт компании Аэрофлот SSJ100, следовавший рейсом Москва-Мурманск, проходил техническое обслуживание в апреле этого года, сообщили в пресс-службе АО «ГСС».

Источники в авиакомпании рассказали, что в самолёт попала молния на высоте 2100 метров во время взлета из аэропорта Шереметьево. На данный момент известно о 13 погибших, двое из них дети.

«Сгоревший самолет с заводским номером 95135 произведен в августе 2017 года. Плановое техническое обслуживание прошел в начале апреля 2019 года», - рассказали в пресс-службе ГСС.