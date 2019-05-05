Возбуждено уголовное дело в отношении депутата, устроившего стрельбу из автомата

В отношении депутата Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после инцидента со стрельбой холостыми патронами из автомата вблизи жилого дома. Сам Ионин написал в соцсети, что готов нести ответственность за свои действия.

Резонансное видео, на котором депутат Госдумы стреляет из автомата в жилом районе города Камышлова Свердловской области, появилось в Сети в воскресенье, 5 мая. Ионин в соцсети объяснил, что «готов взяться за пушку», чтобы обратить внимание на проблему обманутых дольщиков, передаёт Lenta.Ru. Также он отметил, что готов ответить за свой поступок и что «с депутатов надо спрашивать в три раза больше, чем с обычных людей».

В региональном МВД воздержались от комментариев по данной ситуации и подчеркнули, что заявлений не последует до тех пор, пока не будут окончены все проверки по факту произошедшего.