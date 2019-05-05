В Ростове-на-Дону женщина в нетрезвом состоянии забыла ребёнка в такси

В воскресенье, 5 мая, в ГУ МВД установили личность женщины, которая в нетрезвом состоянии забыла маленького ребёнка в такси. По данным ведомства, инцидент произошёл 28 апреля.

В ведомстве рассказали, что в отделение полиции поступило сообщение из больницы, что им прислали двухлетнего ребёнка, которого мать в состоянии алкогольного опьянения оставила в такси, - передаёт РИА Новости.

Сотрудники полиции добавили, что здоровью ребёнку ничего не угрожает. Однако, он всё равно находится в больнице.

В отношении матери составлен административный протокол по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних собрали все документы для передачи детскому омбудсмену и в органы опеки и попечительства.