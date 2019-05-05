Сотрудник автосалона разбил дорогую иномарку клиента

В воскресенье, 5 мая, сотрудник автосалона в Санкт-Петербурге разбил дорогой автомобиль, который клиент оставил для ремонта. По данным источника, мастер хотел попробовать прокатиться на иномарке.

Молодой человек 1981 года рождения взял чужой автомобиль марки "Maserati" на время, - сообщает "Пятый канал".

Мужчина просто хотел покататься по культурной столице и вернуть машину клиенту. Но во время "поездки с ветерком" водитель врезался в столб. Молодой человек не пострадала, но иномарка получила множество повреждений.

Полицейские задержали сотрудника автосалона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".