На западе Москвы ограбили квартиру зампрефекта ЮВАО

В воскресенье, 5 мая, заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин обнаружил, что из его квартиры вынесли имущество на сумму около 1,7 млн рублей. По данным источника, ограбление произошло 30 апреля, но мужчина долгое время не посещал квартиру.

Об этом сообщает "Пятый канал".

По предварительным данным, злоумышленники из помещения вынесли 400 тысяч рублей, три шубы, семь часов марок - люкс, кожаную сумку, шарф от бренда Louis Vuitton и кошелек. В результате сумма материального ущерба составила - 1,75 млн рублей.

Более подробная информация от сотрудников правоохранительных органов не поступала.