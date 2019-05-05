СК: В Москве планируется провести проверку после избиения заступившегося за женщину в супермаркете подростка

Старший помощник руководителя ГУ СК России по Москве Юлия Иванова заявила, что материалы по драке, которая произошла около столичного супермаркета, будут переданы в СК РФ. По данным ведомства, с целью выявления обстоятельство произошедшего будет проведена проверка.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего инициирован вопрос об изъятии материалов указанной проверки из органов полиции и передаче их в...СК по городу Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий", - передаёт ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, что подросток заступился в супермаркете за женщину, в результате чего был избит неизвестными. Сотрудники полиции начали поиск злоумышленников.