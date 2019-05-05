На севере Москвы сбежала рысь

В воскресенье, 5 мая, в Дмитровском районе Москвы на ул. Лобненская из квартиры жилого дома сбежала рысь. По данным источника, хозяйка предупредила сотрудников спецслужб, что животное может быть опасным для окружающих.

"Из квартиры д. 4, корп. 3 по ул. Лобненская сбежала рысь", - сообщили в МЧС агентству городских новостей "Москва".

Сотрудники в экстренных службах просят жителей столицы быть аккуратнее. Начинается поиск домашнего животного. Хозяйка опасается, что рысь может напасть на человека.