Сухая трава загорелась на северо-западе Москвы

В субботу, 4 мая, в Алешкинском лесу на северо-западе Москвы на площади около 500 квадратных метров загорелась сухая трава. По данным источника, на месте работают сотрудники спецслужб, пожар частично потушен.

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"Возгорание сухой травы произошло на площади около 500 квадратных метров. Возможная причина - поджог. Сейчас основной объем уже потушили, идет небольшое задымление", - сообщили в пресс-службе Мосприроды РИА Новости.

В МЧС сообщили, что пожар произошёл на внутренней стороне 71 километра МКАД. По словам сотрудника, ситуация находится под контролем.

Отмечается, что из-за погодных условий дым быстро рассеивается по территории.