Около 12 часов ночи в пятницу, 3 мая, в центре Москвы на Тверской улице дом 18, корпус 1 загорелось историческое здание газеты "Известия". По последним данным, информации о пострадавших нет.

"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на третьем этаже в административном здании имеется задымление", - сообщили в ГУ МЧС РИА Новости.

В ведомстве отметили, что из горящего здания было спасено два человека, одного срочно госпитализировали.

Отмечается, что в 00:05 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее в здании по данному адресу находилась редакция газеты "Известия".