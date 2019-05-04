В Свердловской области погиб военный при взрыве боеприпаса на полигоне
4 мая 2019, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 4 мая, в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, ещё четверо пострадали. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение техники безопасности военными.
Сообщается, что военнослужащие разожгли костёр, в результате чего мог подорваться боеприпас, находящийся неподалёку, - передаёт РИА Новости слова пресс-службы Центрального военного округа.
В ведомстве добавили, что пострадавшие оперативно отправлены в госпиталь, их состояние не уточняется.
На территории работают сотрудники экстренных служб. Проводится проверка, направленная на выяснение деталей происшествия.