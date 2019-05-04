В Челябинской области найдены убитыми четверо взрослых и ребенок

В частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области убитыми были найдены четверо взрослых и четырехлетний ребенок. Об этом в субботу, 4 мая, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Тела двух женщин, двух мужчин и маленького мальчика с ножевыми ранениями были обнаружены сегодня утром в одном из частных домов города. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц", передает ТАСС.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, сотрудники МВД, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, а также оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии.