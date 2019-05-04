Якутский старшеклассник задержал грабителя, напавшего на школьницу

Ученик одной из школ Якутска задержал грабителя, который напал на ученицу 10 класса. Об этом сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.

Происшествие случилось сегодня утром. Мужчина 1990 года рождения напал на девушку на территории школы номер 31, передает РИА "Новости" . Он несколько раз ударил старшеклассницу по голове, а затем похитил ее сумку.

Ученик 11 класса стал свидетелем инцидента. Он оперативно задержал нападавшего и вызвал на место полицию. Пострадавшая была экстренно доставлена в республиканскую больницу номер 1 Национального медцентра.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж с применением насилия".