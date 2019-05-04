Пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова сообщила, что семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии. По её словам, из-за вспышки "бубонной чумы" в провинции введён режим карантина.

"Второго числа мы получили информацию в МИД Монголии о том, что были зафиксированы случаи заражения чумой. Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен", - передаёт слова пресс-атташе РИА Новости.

Панкова добавила, что с туристами, находящимся в Баян-Улгий всё в порядке. По данным посольства, карантин продлится до 6 мая, пока не рекомендуется посещать данный регион.

Ранее в СМИ сообщалось, что два человека погибли в Баян-Улгий после того, как употребили в пищу мясо сурка, который являлся переносчиком болезни.