17 россиян не могут покинуть Монголию из-за вспышки "бубонной чумы"
4 мая 2019, 13:16 [«Аргументы Недели», Полина Винокурова ]
Пресс-атташе российского посольства Ксения Панкова сообщила, что семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии. По её словам, из-за вспышки "бубонной чумы" в провинции введён режим карантина.
"Второго числа мы получили информацию в МИД Монголии о том, что были зафиксированы случаи заражения чумой. Мы надеемся, что все будет в порядке и карантин будет отменен", - передаёт слова пресс-атташе РИА Новости.
Панкова добавила, что с туристами, находящимся в Баян-Улгий всё в порядке. По данным посольства, карантин продлится до 6 мая, пока не рекомендуется посещать данный регион.
Ранее в СМИ сообщалось, что два человека погибли в Баян-Улгий после того, как употребили в пищу мясо сурка, который являлся переносчиком болезни.