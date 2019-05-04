СМИ: Возбуждено уголовное дело в отношении ДТП, в котором погибли участники шоу на ТНТ

В пятницу, 3 мая, на 11-м километре автодороги Белореченск - Нижневеденеевский водитель при обгоне в запрещённом месте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором находились участники шоу "Stand up".

В результате ДТП оба автомобиля загорелись, погибли пять человек, в том числе юмористы Денис Маловичко и Елена Зуева. Артисты ехали на концерт в Краснодар, вместе с ними в машине находились попутчики сервиса BlaBlaCar, - сообщает "Пятый канал".

В пресс-службе МВД сообщили, что пострадали ещё два человека, их оперативно госпитализировали со множеством травм.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств". По данным СК РФ, виновнику аварии грозит срок лишения свободы до семи лет.