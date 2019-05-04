На западе Москвы упал башенный кран, есть пострадавшие
4 мая 2019, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 4 мая, в столичном районе Можайский на улице Гжатская во время строительства жилого комплекса упал башенный кран. По данным источника, при падении пострадала женщина- крановщица.
"По адресу: ул. Гжатская, вл. 9, где идет строительство жилого комплекса, произошло падение верхних секций башенного крана. В результате происшествия пострадала оператор крана", - сообщили в МЧС агентству городских новостей "Москва".
В ведомстве добавили, что женщина была оперативно госпитализирована. Её состояние не уточняется.
Выясняются обстоятельства происшествия.