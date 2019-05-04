Военный погиб при взрыве на полигоне в Свердловской области

Предполагается, что военнослужащие нарушили требования безопасности и разожгли костер, что впоследствии и стало причиной подрыва боеприпаса, передает РИА "Новости"

Отмечается, что пострадавшие были оперативно доставлены в госпиталь гарнизона, где им оказали всю необходимую помощь. Комиссия Центрального военного округа и сотрудники военной прокуратуры в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося.