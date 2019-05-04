На востоке Москвы избили и ограбили студента

В субботу, 4 мая, в Косино-Ухтомском районе неизвестные напали на 23-летнего мужчину. По данным источника, студента избили и отобрали клатч, в котором находились деньги, банковская карта и телефон.

Инцидент произошёл на улице Рудневка, дом 21. Злоумышленники распылили в лицо молодого человека баллончик, когда тот накануне вечером возвращался домой и украли личные вещи, материальный ущерб составляется около 12 тысяч рублей, - сообщает РЕН ТВ, со ссылкой на МВД.

Как сообщают сотрудники полиции, двое неизвестных нанесли мужчине множество телесных повреждений. В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По данным происшествия возбуждено уголовное дело по статье "разбой".