В субботу, 4 мая, в центре Санкт-Петербурга иномарка протаранила стену дома. Согласно последней информации источников, авария случилась на углу Суворовского проспекта и 9-й Советской улицы.

В управлении ГИБДД уточнили, что за рулем автомобиля находился 30-летний мужчина, который не справился с управлением и совершил наезд на стену здания. В ходе ДТП водитель и его пассажир 1990 года рождения получили травмы средней степени тяжести, передает "Росбалт".

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также бригада "скорой помощи". Устанавливаются все обстоятельства случившегося.